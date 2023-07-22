Adana’da HÜDA PAR İl Başkanlığına bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda il sektereti hayatını kaybederken, il başkanı ise ağır yaralandı.

BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre; olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. HÜDA PAR İl Başkanlığına giren bir şahıs bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda İl Başkanı Salih Demir ve İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin yaralandı.

İL SEKRETERİ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganı yakaladı. Hastaneye kaldırılan İl Sektereteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti.

İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

HÜDA PAR'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı! İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet; aile, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz! Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz."

NAMAZ KILARKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana İl Başkanımız Salih Demir hocamız ve İl Sekreterimiz Sacit Pişkin namaz kıldıkları sırada satırlı saldırıya uğradı. İl sekreteri Sacit kardeşimiz şehit olmuştur. İl Başkanımız ise yaralıdır. Bu işi yapan uyuşturucu baronlarından hesap soracak ve peşini bırakmayacağız. Münferit bir olay değildir. Saldırganlar iki kişi. HÜDA PAR'ı hedef gösteren sözde siyasetçi ve gazetecilerin de eli kanımıza bulaşmıştır. Adana'da kirli bir uyuşturucu trafiği vardır. Bu işi azmettirenlerin mutlaka ortaya çıkarılması gerekir."

Polis, Hüda Par il binasına saldıran şüpheliyi yakaladı.

'BU HAREKETİ HİÇBİR GÜÇ ENGELLEYEMEZ'

HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HÜDA PAR Adana İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişkin namaz kıldıkları sırada saldırıya uğramışlardır. Sacit Pişkin kardeşimiz şehid olmuştur. İl Başkanımız ise ağır yaralanmıştır. Şehitler kervanına yolcu vermeye devam eden bu hareketi hiçbir güç engelleyemeyecektir!" ifadelerini kullandı.