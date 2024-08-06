Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsın, hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü üyesi olmak üzere 16 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.