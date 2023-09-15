Türkiye’de şirketlerin ya da firmaların tahsilat işlemleri ile ilgili ilgilenen hukuk tahsilat sistemi bulunmaktadır. Bu sistem tüketici tahsilat konusunda yetkili birimlerden birisidir ve tahsilatların hukuki yollar ile yapılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle de tahsilat sistemi olarak yapılacak bir aramada da çok farklı şirket ve firmaların tahsilat sistemi kurarak hizmet verdiği görülecektir.

Türkiye’de Hukuk Tahsilat Sistemi

Türkiye’de özellikle hizmet veren tüm bankaların bir tahsilat birimi bulunmaktadır ve bankalardaki borçlar ile ilgili işlemler bu tahsilat servisine aktarılarak sürdürülmektedir. Genellikle gecikmeden ve uzun süre ödenmeyen borçlar nedeniyle kişilerin hesapları bu tahsilat servisi aktarılmaktadır. Böylece hukuk tahsilat sistemi işleyerek kişilerin ödeme yapmasını sağlamakta ya da ödemeyi farklı yollar ile alınmasını mümkün hale getirmektedir.

Genellikle borcunu ödemeyen kişiler için bu tahsilat sisteminde haciz, icra gibi pek çok farklı yola başvurulması da söz konusudur. Bu nedenle tahsilat servisine aktarılan işlemlerde, olabildiğince erken dönemde süreci tamamlama ve işlemleri noktalamak gerekmektedir. Aksi halde hızlı işleyen sistem istenmeyen pek çok durumun da ortaya çıkmasına neden olabilecektir.

Bankaların yanı sıra yine hukuk bürolarının da tahsilat sistemleri bulunmaktadır. Herhangi bir kuruma, şirkete ya da bir yere borcu olan ve borcunu ödemeyen kişilere yönelik sunulan bu hizmetlerde borcun olabildiğince en kısa süre içerisinde ve en uygun yöntem ile alınması amaçlanmaktadır.

Hukuk Tahsilat Sistemi Nasıl Çalışır?

Banka, hukuk bürosu gibi farklı yerlerde oluşturulmuş olan tahsilat sistemlerinde öncelikli olarak bir dosya gelir ve bu dosya inceleme altına alınır. Dosyada ödenmeyen borçlar ile ilgili tüm detayları bulmak mümkün olduğu gibi daha sonrasında tahsilat sisteminin çalışma sistemine göre borçlu olan kişi durumdan haberdar edilir. Genellikle posta yoluyla gönderilecek olan belgelerde borç durumu kişiler için bilgi almak adına yeterlidir. Özellikle son yıllarda telefon üzerinden yapılan tahsilat bilgilendirme işlemlerinde yine süreçlerin çok daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Bu bakımdan amacı ya da iletilmesi nasıl olursa olsun bir tahsilat sisteminde borçlu her zaman için telefonla haberdar edilmektedir.

Tahsilat sistemlerinde ödeme alma ve mevcut borcun durumuna göre tahsilat yöntemleri bulunmaktadır. Kişiler parayı ödeyeceğini ve borcuna kapatacağını belirttikten sonra bu alternatiflerden birisini seçerek de yine farklı bir yol izleme imkânına sahiptir. Fakat Türkiye’deki tüm tahsilat servisleri için ortak bir yöntemden söz edilmesi mümkün olmadığı gibi borçluya göre de yine değişiklikler görülebilmektedir. Bu bakımdan genel olarak amacı borç tahsil etmek olan bir serviste, mutlaka en kısa süre içerisinde borç alınmaya çalışılacaktır. Üstelik tahsilat servisi üzerinden adli ve hukuki yollara başvurulması halinde mevcut borca ek olarak pek çok farklı ek ödemenin yapılması da gerekecektir. Tüm bunlar doğrultusunda Türkiye’deki tahsilat ile ilgili işlemlerde, kişi ya da oluşturulmuş olan şirketler tarafından sorunsuz bir şekilde durum işleme konmaktadır.