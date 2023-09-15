Bursa Gençlergücüspor olarak bu sezon Süper Amatör kümede mücadele edecek İnegöl temsilcisi Erol Emek Et Mangal’da yaptığı yemekli toplantıda İbrahim Sevinç başkanlığındaki yönetim kurulu ve görev dağılımı belirlenerek spor kamuoyu ile paylaştı.

İbrahim Sevinç Başkanlığında oluşan yönetim kurulu;

Ayhan Güney Başkan Vekili,

Raif Tiryaki Başkan Vekili,

Özkan Şimşek Başkan Yardımcısı,

Mustafa Ceylan Başkan Yardımcısı,

Bülent Acar Başkan Yardımcısı,

Ömer Yordamlı Başkan Yardımcısı,

Fevzi Paksoy Başkan Yardımcısı,

Hakan Bilgiç Başkan Yardımcısı,

Oğuz Kaan Çeri Başkan Yardımcısı,

Serhat Alan Başkan Yardımcısı,

Erol Arslan Futbol Şube Sorumlusu,

Burhan Kalkandere Futbol Şube Sor.

Osman Turan Fenel Sekreter,

Fikret Doyan Org. Proje sorumlusu,

Nizam Yoğurtçu Reklam ve Medya Sor.

Feridun Bayram Genel Kaptan,

Adem Yavaş Genel Kaptan,

Hasan Fevzi Aktaş Genel Kaptan,

Eren Emek Genel Kaptan,

Halil İbrahim Çavuş Altyapı Sorumlusu

Kenan Ulukan Altyapı Sorumlusu,

Gökhan Akdeniz Altyapı Sorumlusu.