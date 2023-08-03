Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5’ncisini düzenlediği Genç Atölye’de eğitimler devam ediyor. Geleneksel Sanatlar atölyesinde bu haftanın konusu ebru sanatı oldu. Hünerli ellerin, yeteneklerinin ön plana çıktığı atölyede gençler birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5’ncisini düzenlediği ‘Genç Atölye’ eğitimlerinde dersler devam ediyor. Bu çerçevede Geleneksel Sanatlar atölyesinde bu haftanın konusu ebru sanatında zemin, battal, şal, gelgit, hatip ebru ve çeşitli çiçekli ebru yapımı uygulaması oldu.

Hünerli ellerin, yeteneklerinin ön plana çıktığı Geleneksel Sanatlar atölyesinde ilk iki hafta çini sanatı işlenirken bu hafta ebru sanatının incelikleri işlendi. Türk Ebru sanatı tarihçesi ve uygulama tekniklerini, Türk Ebru sanatında kullanılan boyalar, malzemeler ve ebru çeşitleri hakkında uzman eğitmenlerden bilgiler alan gençler hünerlerini ve yeteneklerini göstererek farklı motiflerde ebru resimleri çizdiler.