Balıkesir’e bağlı Bigadiç ilçesinde su kanalının üzerine yapılan beton kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Bigadiç-Balıkesir karayolu Karyağdı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Adak (25) idaresindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalına girdi. Kazada Sındırgı’ya bağlı Umurlar Kırsal Mahallesinin muhtarı Hamza Uysal (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Tufan Evren (25) ve araç sürücüsü Ali Adak ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Tufan Evren hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.