Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Gönen-Bandırma karayolu Edincik kavşağında meydana geldi. Ali K. idaresindeki 42 EKD 68 plakalı karpuz yüklü kamyona, 16 ER 601 plakalı Hikmet Deniz (51) yönetimindeki kamyon arkadan çarptı. Araçta sıkışın sürücü Hikmet Deniz, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hikmet Deniz’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.