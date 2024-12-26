Başkan Hüseyin Çelik, teşekkür konuşmasında, görevi devraldıkları üç yıl boyunca Afyonkarahisar’ın kalkınması ve Afyonkarahisarlı gençlerin desteklenmesi konularına öncelik verdiklerini ifade etti. Çelik, “Afyonkarahisar protokolü ile güçlü bir iletişim ağı kurarak, yerli ve yabancı yatırımcıları şehrimize kazandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Afyonkarahisarlı üniversite öğrencileri için burs desteğinden hediye çeklerine, sosyal etkinliklerden kültürel gezilere kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çelik, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların eğitimine, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak en önemli önceliğimizdir. Bu anlayışla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda, yeni dönemde İstanbul AFSİAD’ın hayata geçireceği projeler ve iş birliği planları heyecanla karşılandı. Başkan Hüseyin Çelik, üyelerin desteğiyle derneğin gücünü ve etkisini daha da ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik’in yönetim listesindeki isimler şöyle: İlyas Seçen, Z. Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, Sait Okur, H. İbrahim Perçinkaya, Selim Tunç, A. Hakan Kule, Süleyman Balıbey ve Sait Özbayrak.