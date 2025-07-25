Son olarak Edirnespor forması giyen kalecinin imza töreninde futbol şube sorumlusu Yücel Demir hazır bulundu.

Futbol şube sorumlusu Yücel Demir yapmış olduğu açıklamada “Genç ve potansiyeli yüksek oyuncularla yola devam etme kararlılığımız sürüyor. Hüseyin’in Kafkasspor’a önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hem karakteri hem yeteneğiyle bizi heyecanlandıran bir transfer oldu” dedi.

Kafkasspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Hüseyin Genç “Kafkasspor gibi köklü ve hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacağım. Bana güvenen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.