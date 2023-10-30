Kırşehir'de meydana gelen olayla ilgili zanlının ifadesi gün yüzüne çıktı. İki kişi arasındaki telefon tartışması sonucunda yaşanan olayda, E.K. ve A.K., hedeflerindeki A.G. yerine yanlışlıkla F.M.'yi vurmuşlardı. Olayın ardından tutuklanan E.K.'nin ifadesinde, "A.G. ile husumetimiz vardı. Telefonla tartıştık ve durum ciddileşti. Bana 'Adresim belli, gel' dedi. Ben ve arkadaşım gitmek üzere o eve gittik. Kapıyı çaldım, kapı açıldı. Ancak o an karanlıktı, ve içerde kim olduğunu göremedim. Kapıyı açan kişiyi vurdum ve uzaklaştım. Sonradan anladım ki yanlış kişiyi vurmuşum. Amacım tartıştığım kişiyi vurmaktı, arkadaşının kapıyı açabileceğini tahmin etmemiştim. Zaten ışıksızdı, kimin kapıyı açtığını göremedim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.