Vali Aktaş, etkinlik alanında devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hazırlıkların vatandaşların ve bilim meraklılarının güvenli, konforlu ve nitelikli bir deneyim yaşayabileceği şekilde tamamlanması talimatını verdi.

Türkiye’nin en köklü bilim organizasyonlarından biri olan etkinlik kapsamında astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri gerçekleştirilecek. Katılımcılar ayrıca teleskoplar aracılığıyla yıldızları, gezegenleri, takımyıldızlarını ve Samanyolu’nu gözlemleme fırsatı yakalayacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU DA GÖZLEMLENEBİLECEK

Etkinlikte bu yıl gökyüzünün en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru da izlenebilecek. Katılımcılar, meteor yağmurunun oluşturacağı görsel şölen eşliğinde bilimi ve astronomiyi gökyüzünün büyüleyici atmosferinde deneyimleme imkanı bulacak.

Etkinliğin cuma günü düzenlenecek halk günüyle tüm vatandaşlara da açık olacağı bildirildi.