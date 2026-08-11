Kaza, dün gece Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi Güvenlik Caddesi üzerinde yer alan Atatürk Apartmanı’nın açık otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile aynrı araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık kuruluşuna kaldırılan yaralıların tedavilerinin tamamlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA