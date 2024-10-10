Bu geleneksel etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya gelirken, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de etkinliği ziyaret ederek yaşlılarla yakından ilgilendi. Şahin, sakinlerin istek ve önerilerini dinleyerek onlara destek oldu.

Güzel bir havada düzenlenen piknikte, katılımcılar çeşitli ikramların tadını çıkarırken, Nilüfer Roman Orkestrası'nın canlı müziği eşliğinde eğlenceli zaman geçirdiler. Nilüfer Belediyesi, bu tür etkinliklerle yaşlıların hayatına renk katmaya devam ediyor.