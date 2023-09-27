Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Edirne Merkez Huzurevi’nde kalan yaşlılar ile birlikte Mevlit Kandili programı gerçekleştirildi.

Mevlit Kandili programına; Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi hanımefendi Canan Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müftü Yrd. Fatih Samet Okumuş ve huzurevi sakinleri katılım sağladı.

Edirne Huzurevi bahçesinde gerçekleştirilen programında, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Günün anlam ve önemine ilişkin Edirne Valisi Yunus Sezer, "Siz kıymetli büyüklerimiz ve sizlerin duası bu milletin üzerinden eksik olmasın inşallah, hepinizin ellerinden hürmetle öpüyorum. Kandiliniz mübarek olsun" dedi.

Vali Yunus Sezer, eşiyle birlikte huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenerek sohbet etti, kandillerini kutlayarak çiçek hediye etti. Program çeşitli ikramların dağıtılmasıyla son buldu.

Açık cezaevinde kalan mahkumlara yönelik kandil programı düzenlendi

Edirne İl Müftülüğüne açık cezaevinde kalan mahkumlara yönelik kandil programı düzenlendi. Manevi Rehber ve Aile ve Dini ve Rehberlik Bürosu Üyesi Sait Doğan’ın organize ettiği programda İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, "Hazreti Peygamber, İman ve İstikamet" konulu bir konuşma yaptı ve dua etti. TOKİ Camii İmamı Nazmi Pehlivan ve 15 Temmuz Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu öğrencileri ise programa Kur’an- ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerle katkıda bulundu.