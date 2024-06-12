Karesi Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün iş birliğiyle gerçekleştirilen ’Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor’ projesinin son etkinliği olarak Değirmen Boğazı Tabiat Parkında piknik yapıldı. Huzurevinde kalan yaşlılar, piknikte miniklerle kaynaştı.

Karesi ilçesinde 9 anaokulun da eğitim gören 5 yaş grubundaki öğrenciler ile Balıkesir ve Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde konuk edilen yaşlı büyükler ile gerçekleşen piknikte huzurevinde konaklayan büyükleri ile sohbet eden ,şarkılar söyleyen ve onlarla çeşitli oyunlar oynayan öğrencilerimiz birlikte hoşça vakit geçirdiler. Kaymakam Metin Arslanbaş yaptığı konuşmada; "büyüğe saygı bereketin temsilcisi küçüğü sevmenin ise neslin devamı gibidir. Gerçekleşen projede bizler büyüklerimizle öğrencilerimizin bir araya gelmesini eğitimin bir parçası gibi görmekteyiz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hidayet Korol yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. "anaokulu öğrencilerimizle büyüklerimizi buluşturmaktan duydukları memnuniyeti belirtti. Büyüklere saygı göstermenin önemine değinerek bu anlamlı projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Yunus Doğru da "eğitimin en önemli hedefinin erdemli insan yetiştirmek olduğunu, erdemli insan olmanın yolunun ise değerlerine sahip çıkmak olduğunu vurguladı."

Karesi ve Balıkesir Huzurevi Müdürleri ise huzurevi sakinlerinin öğrencileri torunları olarak gördüklerini , bir arada olmaktan mutlu olduklarını ve böyle faydalı etkinliklerin devamını dilediler. Projenin sonunda elde edilen bilgilerin ve tecrübelerin gelecekteki çalışmalar için rehberlik etmesi düşünülmekte olup günün anısına çekilen fotoğraflarla program sona erdi.