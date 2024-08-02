KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki huzurevinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Turgut Mahallesi’nde bulunan huzurevinde meydana geldi. Huzurevinin mutfak kısmında iddiaya göre aspiratörden yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle ölen ya da yaralanan olmazken, mutfakta küçük çaplı hasar meydana geldi.

Olaya ilgili inceleme başlatıldı.