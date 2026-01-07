Hyundai’nin, Atlas adlı insansı robotu ABD’nin Georgia eyaletindeki tesisinin de aralarında bulunduğu küresel üretim ağına entegre etmeyi hedeflediği bildirildi. Şirket yetkilileri, robotların ilk aşamada fiziksel açıdan zorlayıcı ve riskli görevlerde kullanılacağını, ilerleyen süreçte ise daha karmaşık işlerde insanlarla birlikte otonom şekilde çalışacağını kaydetti.

İstihdam ve teknoloji yatırımları

Hyundai Başkan Yardımcısı Jaehoon Chang, robotların insan işlerini ellerinden alacağı yönündeki endişelere yanıt verdi. Chang, robotların eğitimi ve yönetimi gibi alanlarda hâlâ insan iş gücüne ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Şirket, ABD’de imalatı artırma planlarını desteklemek amacıyla 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı. Bu yatırımlar, otonom sürüş teknolojileri ve yapay zeka araştırmalarını da kapsıyor. Hyundai’nin yanı sıra Amazon, Tesla ve Çinli BYD gibi büyük şirketler de operasyonlarında insansı robot kullanımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Georgia tesisindeki gelişmeler

Atlas robotlarının kullanılacağı tesisler arasında yer alan Georgia'daki batarya fabrikası, 2025 yılında geniş çaplı bir göçmen baskınıyla gündeme gelmişti. Operasyonda aralarında 300 Güney Kore vatandaşının da bulunduğu yüzlerce işçi gözaltına alınmış, olay Güney Kore'de büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ve Hyundai CEO'su Jose Munoz, bu tür müdahalelerin yabancı yatırımları caydırabileceği uyarısında bulunmuştu. Yaşanan krizin ardından Washington ve Seul yönetimleri işçilerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmış, Beyaz Saray'ın olay nedeniyle Hyundai yönetimine üzüntülerini ilettiği bildirilmişti.