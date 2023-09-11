Radyoaktif tedavi uygulamaları veya radyasyon içeren diğer tıbbi uygulamalar, yüksek dozlarda üreme fonksiyonları üzerine olumsuz etkiler gösterebilirler. Ancak konumuz olan iyot uygulamalarında belli doz limitlerini aşmadığımız sürece gerek kadınlarda gerekse erkeklerde kalıcı bir üreme fonksiyon bozukluğu beklemiyoruz. Genel olarak çok yüksek dozlara çıkma ihtimalimiz olan, tekrarlayan radyoaktif tedavi uygulamaları gerektiren hastalarımıza bazı durumlarda sperm veya yumurta saklama şeklinde ön tedbirler aldığımız olmakla birlikte, sıklıkla böyle önlemlere de gerek kalmaksızın bu tedavi uygulamalarını yapabiliyoruz.