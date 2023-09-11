Parkinson hastalığında hezeyanlar ve halüsinasyonlar ortaya çıkabilir. Önce bunların tanımını yapmak gerekir. Hezeyan ile kastedilen, hastanın gerçek olmayan bir düşünceye inanmasıdır. Örneğin, kendisine zarar verilmek istediği şeklinde ya da kendi eşyalarının çalındığı şeklindedir. Gerçekte olmayan bir düşünceye sahip olmasına hezeyan deriz. Bizim halüsinasyon ya da hayal görme ile kastettiğimiz şey, toplum içinde sık kullanılan hayal görmekten farklı olabilir. Bizim hayal görmek ile kastettiğimiz hastanın, olmayan şeyleri görmesi ya da olmayan şeyleri duyması veya vücudunda hissetmesidir. Hayal kurmak bizim için hayal görmek değildir. Hem hezeyanlar hem de halüsinasyonlar yani hayal görme, parkinson hastalığında ortaya çıkabilirler. Üç sebep ile olabilir. Dış sebeplerden örneğin, enfeksiyon, su, tuz kaybı esnasında ortaya çıkabilir. Yaşlı hastalarda sıcak bir yaz gününde ishal sonucunda olan tuz kaybı, hayallere, halüsinasyonlara sebep olabilir. Bazı ilaçların yan etkisi olarak halüsinasyonlar yani hayaller, hezeyanlar ortaya çıkabilir. Bazen de hastalığın ilerlemesiyle özellikle hastada zihinsel bozulma ortaya çıkarsa, bunama belirtileri ortaya çıkarsa onların bir parçası olarak da hayaller, hezeyanlar görülebilir. Böyle bir şey ile karşılaşıldığında ilk yapılacak şey, bu belirtilerin altında neyin yattığının saptanmasıdır. Hastada enfeksiyon mu gelişmiştir? Hasta ilaç yan etkisi mi yaşamaktadır yoksa hastalığın ilerlemesi sonucunda mı bu belirtiler ortaya çıkmıştır? Önce bu saptanıp eğer giderilebilecek bir sebepse, bu giderildikten sonra gerekirse hezeyanlar veya halüsinasyonlar için ilaç tedavisi yapılabilir. Hasta yakınlarına ise tavsiyemiz, böyle durumlarda güven verici, sakinleştirici olmaları, korkmamaları, hastanın hezeyanlarını ve halüsinasyonlarını desteklememeleri, reddetmemeleri ve buna karşın mümkün olduğunca nötral söylemlerle, güven vererek, kendilerini de kontrol edeceğini söyleyerek, belki bir yanılsama olduğunu söyleyerek hastayı ikna etmeye, yatıştırmaya çalışmalarıdır.