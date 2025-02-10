

Papa Francis’in mayıs ayında İznik’e geleceği açıklamasının ardından din adamları İznik’e ziyaretlerini sürdürüyor. I. Bartholomeos ile 14 kardinal İznik’te önemli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Çakırca Mahallesinde bir petrol istasyonuna gelen Bartholomeos, burada vatandaşlara hediye ikram etti. Daha sonra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret etti. Başkan Usta, I. Bartholomeos'a İznik çinisi, vazo ve karolardan oluşan çini hediye etti. Daha sonra Papa’nın ziyaret edeceği alanları inceleyen Bartholomeos, Bazilika, Ayasofya Camii ve bir çok tarihi alanları ziyaret etti.