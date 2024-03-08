İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar’da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması’nda kadınlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kurum, “İstanbul’u dünyanın en popüler üç destinasyonundan biri haline getireceğiz. İstanbul Turizm Şurası’nı düzenleyecek, Uluslararası Boğaziçi Festivali’ni hayata geçireceğiz. Anadolu Yakası’nda bir Fuar ve Kongre Merkezi açacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar’da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması’nda kadınlarla bir araya geldi. Programda Kurum’a eşi Şengül Kurum eşlik etti. Programa Murat Kurum’un yanı sıra İstanbul Milletvekilleri Belma Satır, Rabia İlhan, Özlem Zengin, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve Ak Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, MKYK üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı. Programda kadınlar için hazırlanan film gösterimi yapıldı.

Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum”

“Başımızın tacı her bir hanım kardeşimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Kurum, “Bugün burada, İstanbul’umuzun vefakâr, fedakâr kadınlarını görüyorum. Hamdolsun, böylesine anlamlı, böylesine güzel bir günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle sizlerin ve sizlerin şahsında, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Bu günün, Türkiye’nin ve dünyanın tüm kadınları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. ‘Yeniden İstanbul’ diyerek çıktığımız bu kutlu yolda, bizi daima destekleyen, yanımızda yol yürüyen tüm kadınlarımıza; hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz diyorum” dedi.

“Bu şehri kadınların nasıl imar ettiğini, dantel gibi ilmek ilmek ördüğünü görürsünüz”

Kadın elinin değdiği her yerin çok daha güzel ve huzurlu olacağına vurgu yapan Murat Kurum, “Bunun en güzel ispatlarından biri de hiç şüphesiz İstanbul’dur. Bu şehri kadınların nasıl imar ettiğini, dantel gibi ilmek ilmek ördüğünü görürsünüz. İstanbul’umuzun silüetinde Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Üçüncü Ahmet kadar, Hürrem Sultan’ın, Haseki Sultan’ın ve Bezmialem Valide Sultan’ın eserleri de yer alır. İstanbul, Vakıf Medeniyetimizin merkezi olmuşsa bunda kadınların imzası, emeği ve sermayesi vardır. Bu yüzden bu şehrin mayasında sevgi, şefkat ve merhamet iç içedir. İstanbul’un Sultanları gizliden gizliye birbiriyle hayırda yarışmıştır. Her biri bir öncekinden daha güzelini, daha faydalısını, daha hayırlısını yapmaya çalışmıştır. Hürrem Sultan’ın Mimar Sinan’a inşa ettirdiği Haseki Hastanesi ve Külliyesi, dünyanın ilk kadın hastanesi olarak tarihe geçmiştir. İkinci Abdülhamit’in 8 aylıkken ölen kızının hayrına yaptırılan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul’daki ilk çocuk hastanesidir. Hatice Turhan Sultan’a ait olan ve baharat kokan Mısır Çarşısı, İstanbul Üniversite’mize maddi kaynak sağlayan bir kuruluştur. Bunlar gibi tarih boyunca kadınların inşa ettiği nice eserler, halen günümüzde İstanbul’a hizmet ediyor, İstanbul’umuzu zenginleştiriyor” diyerek sözlerine devam etti.

“AK Parti, Türkiye’nin en büyük kadın hareketidir”

Çocukluğunun anne merkezli bir yuvada geçtiğine ve kadının el üstünde tutulduğu bir ortamda yetiştiğine dikkat çeken Kurum, “Şu anda da evimizin kalbi, evimizin merkezi eşim ve kızlarımdır. Onlar, sadece evimizin değil, hayatımın da merkezindeler. İşte bugün de hepimizin ortak sevdası, ortak evi İstanbul’dur. Aynı şekilde, siyasi kariyerim kadını el üstünde tutan, hatta kadınların omuzları üzerinde yükselen bir davanın neferi olarak başladı. AK Parti, Türkiye’nin en büyük kadın hareketidir. Ve bu kadın hareketi, aynı zamanda bir merhamet hareketidir. Bir adalet hareketidir. Çünkü, bu hareket, en başta kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı bir duruştur. Ben de böyle bir hareketin bir mensubu, bir parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizler gibi adaletin yılmaz savunucusu kadınlarımızla yol arkadaşı olduğum için son derece bahtiyarım. Ben, bu vesileyle birkaç hafta önce trafik kazasında kaybettiğimiz İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun” şeklinde konuştu.

“85 milyon benim ailem”

Türkiye’nin her yerinde bir ailesi olduğunu ifade eden Kurum, “Bugün Türkiye’nin neresine gidersek gidelim orada bir ablamızla, bir annemizle, bir babamızla karşılaşıyoruz. Çünkü orada yaşadığınız süreçte artık dost, arkadaş, kardeş oluyorsunuz. Gittiğimiz her afette o hikayeleri yaşadık. O yüzden benim çok büyük bir ailem var. 85 milyon benim ailem. Biz o ailenin güzelliğiyle yaşamaya devam edeceğiz. Yolda beni gördüğü zaman, ‘Sen bizi Hatay’da yalnız bırakmadın. Sen gelip Giresun’da Dereli’de, Antalya’da yangında bizim yanımızdaydın’ demesi, ‘Allah senden razı olsun. Allah seni yetiştiren anadan, babadan razı olsun.’ Demesi bizim için şereflerin en büyüğü” dedi.

“İstanbul’da annelerimizin, kardeşlerimizin endişelerini gidermek için çalışacağız”

İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını belirten Kurum, şöyle konuştu: “Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, 81 ilde 365 bin konut yapmışız, 80 tarihi meydanın ihyasını yapmışız, yine 81 ilde 72 milyon metrekare millet bahçesi bitirmişiz ve her ilimiz her ilçemiz için bir hikayemiz olmuş. Bu anlayışla şimdi ‘Sadece İstanbul’ diyoruz. Dün nasıl Elazığ, Malatya ve İzmir’deki depremlerde, Antalya ve Muğla’daki yangınlarda, Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki sellerde, asrın felaketinde 100 binlerce yuvamızı yaptıysak şimdi de İstanbul’da annelerimizin, kardeşlerimizin endişelerini gidermek için çalışacağız. İstanbul’da 650 bin yuvamızı azimle aşkla kararlılıkla yapacağız. İlk kez bu manada yine bir şey daha yapacağız. 100 bin kentsel dönüşüm konutuyla birlikte kiralanacak konutları inşa edeceğiz. Bu konutlar asla satılmayacak, evleri kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla kiralayacağız. İstanbul’a söz veriyoruz, tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar, şu acıları bir kez daha yaşamamak için gece gündüz çalışacağız.”

“İstanbul’un her yerinde kadın istihdamını süratle artıracağız”

Geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği ‘Eşsiz İstanbul Lansmanı’nda, “Kadınlar ve aileler İstanbul’un en büyük gücü” dediğini hatırlatan Kurum, “İşte bu yüzden biz de ‘Aile Dostu Belediyecilik’ diyoruz, ‘Ailenin ve Kadınların İstanbul’u diyoruz. 1 Nisan’dan itibaren; tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul’u büyütecek kadınları destekleyeceğiz. Belediyemizden başlamak üzere, İstanbul’un her yerinde kadın istihdamını süratle artıracağız” diye konuştu. Kadınlara yönelik projelerini açıklayan Murat Kurum, çocukları da unutmadı, şöyle devam etti: “İşlerini büyütmek istediklerinde; pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. Ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazanca dönüştüreceğiz. 964 mahallemize, bir bölümü 7/24 esasıyla çalışacak yeni kreşler armağan edeceğiz. Her gün yüzlerce anneyle dertleşiyorum. Göreve gelir gelmez; şu anda 6 yaşa kadar ücretsiz olan ulaşım hizmetini değiştireceğiz. Artık, ilk ve orta öğretimdeki yavrularımızdan toplu ulaşımda tek bir kuruş bile almayacağız. İlkokul çağındaki çocuklarımıza da; öyle plansız programsız değil, sistematik ve düzenli bir şekilde beslenme desteği vereceğiz. Ayrıca, çocuğu 6 yaşına kadar olan anne ve babalara da yavrularıyla ücretsiz seyahat hakkı tanıyacağız. Yine 6 yaşına kadar çocuğu olan annelerimizi; yavruları yanlarında olsun olmasın, toplu ulaşımdan tamamen ücretsiz faydalandıracağız. Anne babalarımız okullarımızın temizlik ve güvenlik sorunlarından dolayı çok dertliler. Büyükşehir burada da çocuklarımızın yanında olacak; tüm devlet okullarımızın temizlik ve güvenlik hizmetlerini biz yapacağız.”

“31 Mart çok kritik bir seçim olacak”

31 Mart’ın çok kritik bir seçim olduğunu sözlerine ekleyen Kurum, “Bir tarafa baktığınızda bizim rahmetli Kadir Ağabeyimizin temelini attığı metrolara sahip çıkanlar var. Siyasi kibri aklının önüne geçmiş Belediye Başkanı, Kadir Abimizin temelini attığı metro işine ‘Temelini ben attım’ diyor. Bu işin temelini attım demek emek hırsızlığı yapmak, orada çalışanların emeklerine sahip çıkmak, onların alın terini yok etmek. Böyle pervasızca açıklamalar yapan, İstanbul’la ilgisi olmayan, İstanbul’un sorunlarına odaklanmayan Belediye Başkanı’nın bu söylemlerinden artık İstanbul’umuz yoruldu. Artık İstanbul gülmek istiyor. Artık İstanbul özgürlüğüne kavuşmak istiyor. 31 Mart’ta da bu kararı vereceğiz ve 31 Mart’ta İstanbul’la birlikte İstanbul’da yaşayan her bir kardeşimizle birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Reklama 175 milyon lira harcayanlara İstanbul’un kadınları çok güzel bir cevap verecek”

Bu seçimde İstanbul için çalışanlarla, İstanbul’un kaynaklarını kendi çıkarları için harcayanların karşı karşıya geleceğini belirten Kurum, “Bu seçimde ya 5 yıldır verdiği sözleri tutmayanlar ile bu 5 yıllık süreçte İstanbul’a 365 milyar lira yatırım yapmış, milletin en zor anında yanında olmuş, her zaman milletin yanına gidip söz vermiş, o sözleri tutmak için gece gündüz çalışmış bir iradeyi tercih edeceğiz. Bir tarafta İstanbul’un kaynaklarının İstanbul’a, İstanbul’un kadınlarına harcanması için çalışan; bir tarafta da İstanbul’un kaynaklarını geleceği adına harcayan, İstanbul’u bir basamak olarak görüp, İstanbul’un kaynaklarını Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongrelerinde harcayanlar var. ‘İsrafı Bitirdik’ diyerek tabelalara 175 milyon harcayanlara 31 Mart’ta İstanbul’un kadınları çok güzel bir cevap verecek” dedi.

“İSMEK’i özüne döndüreceğiz”

İSMEK bünyesinde sanat ve meslek eğitimlerinin önemini vurgulayan Kurum, eğitim vaatlerini “ ‘Önce İstanbul’ diyorsak, ‘önce eğitim’ de diyeceğiz. En çok kadınlarımızın yararlandığı İSMEK’i yeniden ele alacağız, özüne döndüreceğiz. Müfredatını güncelleyecek eğitmen ve bina sayısını süratle artıracağız. Buralarda kadınlarımıza yeni iş imkanları, yeni eğitim fırsatları sunacağız” şeklinde sıraladı.

“Anadolu Yakası’nda bir Fuar ve Kongre Merkezi açacağız”

Kültür ve Sanat’ta İstanbul’un marka değerini yükseltmek için çalışacaklarını söyleyen Kurum, bu alandaki projelerini de paylaştı. Kurum, “Süratle, İstanbul’un turizm planlamasını yapacağız. İstanbul’u dünyanın en popüler üç destinasyonundan biri haline getireceğiz. İstanbul Turizm Şurası’nı düzenleyecek, Uluslararası Boğaziçi Festivali’ni hayata geçireceğiz. Anadolu Yakası’nda bir Fuar ve Kongre Merkezi açacağız. Atatürk Kültür Merkezi’mizi 1 yıl içinde muhteşem bir görünüme kavuşturduk. Şimdi de Ataşehir’de, sahneleri, galerileri, kütüphanesi ve yeme-içme mekânlarıyla Anadolu Kültür Merkezi’ni kazandıracağız. Biri Anadolu Yakasına olmak üzere, Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi gibi görkemli 2 yeni konser alanını daha İstanbul’a hediye edeceğiz. İstanbullu genç sanatçılarımıza ilk eser desteği vereceğiz. Genç sanatçılarımıza yurt içi ve yurt dışı eğitim desteği vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“3 yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi kuracağız”

İstanbul’a 3 yeni Şehir Kütüphanesi ile birlikte her ilçeye en az 1 çocuk kütüphanesi yapacaklarını söyleyen Kurum, “Rami kütüphanemize kardeş olacak 3 yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi kuracağız. Çocuklarımızın okuma zevkiyle büyümesi için her ilçemize en az 1 çocuk kütüphanesi yapacağız. 37 bin tescilli yapımızın olduğu şehrimizde, kaybolmaya yüz tutan Tarihi Surlarımızı, tüm cami, türbe, hazire, eski mezar ve tarihi çeşmelerimizi ihya edeceğiz. Fetih yolunu yeniden canlandıracağız. Buradan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, tüm İstanbullulara söz veriyorum; İstanbul, kadınların güven içinde yaşadığı, huzur içinde yaşadığı bir şehir olacak. Hatta, müzeleriyle, kültür sanat merkezleriyle, parklarıyla, tarihi mekanlarıyla, gastronomisiyle hem ülkemiz hem de dünya kadınlarının ilk tercih edecekleri bir destinasyon olacak” dedi.

“Bu zihniyetin kadınlarımızı ötekileştiren bir anlayış olduğunu tüm milletimiz biliyor”

“Ev hanımlarımızı bile siyasi tercihlerinden ötürü ayrıştıran bir zihniyetle karşı karşıyayız” diyen Kurum, “Bu zihniyetin geçmişte de Kur’an kurslarımızı orta çağ zihniyeti olarak tabir eden, kadınlarımızı ötekileştiren bir anlayış olduğunu tüm milletimiz biliyor. İşte yaptıkları bu çalışmalar, yaptıkları bu söylemlerle İstanbul’u getirdikleri yer malum. İstanbul bugün maalesef yaşanamaz, çile çekilen, trafikte saatlerce beklediğimiz, gideceğimiz yeri bildiğimiz ama ne zaman gideceğimizi bilmediğimiz bir şehir haline geldi. O yüzden bu yerel seçimde bu kararı vermek için buradaki tüm iş insanlarımız, buradaki tüm misafirlerimizle birlikte kalan 22 günde herkese ulaşacağız. Herkese projelerimizi, hayallerimizi anlatacağız. Mesele Murat Kurum değil, mesele İstanbul’dur. Mesele aziz İstanbul’un emin ellere teslim edilmesidir. Liyakatli kadrolarla birlikte İstanbul’un sokaklarının güvene, huzura kavuşmasıdır” şeklinde konuştu.

“Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz”

Program sonrası basın açıklaması yapan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların; bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültür hayatına kadar tüm alanlarda karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki pek çok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye’nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti’dir. Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atılmıştır. Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha da yapılacak çok iş var. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında; evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakârca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza, birlikte azim ve kararlılıkla çalışacağımızı yinelemek istiyorum” diye konuştu.