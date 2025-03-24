Suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu'nun tutuklanması ile beraber gözler İBB'nin yönetimine çevrildi.

Kayyım atanma ihtimallerine ilişkin TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kayyım kararın şimdilik beklemeye alındığını söyledi.

Atik "Kayyım yetkisi kullanılmadı. Mahkemeden itiraz üzerine karar çıkarsa İBB için kayyım devreye girebilir" dedi.

Fatih Atik “Mahkeme yolsuzluk suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Terör suçlamasıyla ilgili şimdilik tutuklanmasına gerek olmadığı kararını verdi. Mahkemenin verdiği karar enteresan. Kayyım kararı da şimdilik beklemeye alındı" ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik kayyım kararına ilişkin konuşan Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, "Kayyım için terörden tutuklama şart değil soruşturma yetiyor. Kayyım meselesi artık kapandı" şeklinde konuştu.

Tayyar "Kayyım atanmaması son derece doğru bir tercih" dedi.