Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Sosyal Bilimler Festivali 2026'da (SosyalFest) gençlerle bir araya gelerek eğitim, kariyer gelişimi ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını tanıttı. Karabük Üniversitesi tarafından 2024 yılında hayata geçirilen ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın toplumsal sorunlarına insan odaklı çözümler üretmeyi amaçlayan festival, 10-11 Mayıs tarihlerinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Farklı şehirlerden gelen binlerce öğrenci, akademisyen ve sivil toplum temsilcisi program kapsamında İstanbul'da buluştu.

Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali olma özelliğini taşıyan SosyalFest 2026'da bu yıl 12 bin 20 sosyal proje yarışırken, organizasyon 90 paydaş kurumun katkısıyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında gençlere toplam 6 milyon TL ödül dağıtılacağı belirtildi.

TÜRGEV standına yoğun ilgi

Festival alanında kurulan TÜRGEV standı, iki gün boyunca öğrencilerin en çok ziyaret ettiği alanlardan biri oldu. Vakıf temsilcileri, katılımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek öğrenci yurtları, burs destekleri, akademik gelişim programları, kültürel faaliyetler ve sosyal projeler hakkında bilgi verdi. Özellikle kariyer planlaması, liderlik eğitimleri ve gençleri iş hayatına hazırlayan programlar üniversite öğrencilerinin dikkatini çekti. Festival boyunca düzenlenen söyleşi ve interaktif etkinliklerde gençler; sosyal inovasyon, dijital dönüşüm, gönüllülük çalışmaları ve toplumsal katkı projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Akademi ve kamu dünyası İstanbul'da buluştu

SosyalFest 2026'nın açılış programına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık katıldı. Festivalde 'gençlik', 'aile', 'kültürel miras', 'dijital toplum', 'sosyal dönüşüm' ve 'sosyal inovasyon' başlıklarında çok sayıda panel, söyleşi ve atölye çalışması gerçekleştirildi.

'Gençlerin enerjisi Türkiye'nin yarınlarına güç katıyor'

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında üniversite eğitimi alan gençlerin artık çok daha geniş imkanlara sahip olduğunu belirterek, eğitim hayatını destekleyen her çalışmanın ülkenin geleceğine yapılan yatırım anlamı taşıdığını söyledi.

Yılmaz, 'Öğrencilerimizin hayal kuran, üreten, sorumluluk alan ve yaşadığı topluma katkı sunan bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacak nesillerin; milli değerlerine bağlı, üretken, donanımlı ve özgüven sahibi gençler olduğuna inanıyoruz. TÜRGEV olarak eğitimden kültüre, sosyal gelişimden kariyer hazırlık süreçlerine kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların taşıdığı enerji, umut ve çalışma azmi, Türkiye'nin yarınlarına güç katıyor.' ifadelerini kullandı.

Sosyal bilimler odağında güçlü organizasyon

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gençleri bir araya getiren SosyalFest 2026, sosyal bilimler alanında fikir üretimini teşvik eden önemli organizasyonlar arasında yer aldı. Festivalde gerçekleştirilen etkinliklerde gençler; toplumsal sorunlara insan odaklı çözümler geliştirme, sosyal farkındalık oluşturma ve ortak üretim kültürü üzerine çalışmalar yürüttü.