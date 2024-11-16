Bakan Yumaklı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Toprak geleceğimiz için en değerli varlığımızdır.

Topraklarımızın korunması, arazi kullanımı ve koruma dengesinin sağlanması için büyük ova koruma alanlarının sayılarının artırılması çalışmalarımız devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 19 ilimizde 28 yeni ovayı tarımsal üretim potansiyeli yüksek olduğu için tarımsal sit alanı olarak ilan ettik.

Koruma altına aldığımız büyük ova sayısı 468’e, korunan alan miktarı da yaklaşık 9,5 milyon hektara çıktı.

Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun'' dedi.