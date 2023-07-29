İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Edirne’de düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliği, göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularının değerlendirildiği toplantıya katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Edirne Valiliğinde düzensiz göç ile mücadele, sınır güvenliği, genel asayiş durumu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularının ele alındığı toplantıya katıldı. Bakan Yardımcısı Aktaş başkanlığında Edirne Valiliğinde gerçekleşen toplantıya Vali Vekili Sıdkı Zehin, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Önder Bakan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Erdan Altuner, Vali Yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Samet Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve diğer yetkili birim amirleri katıldı.

Toplantının ardından Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresini ziyaret etti