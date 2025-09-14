Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımında “Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız” ifadelerini kullanarak, kırmızı bültenle aranan 6 uluslararası suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun ülkemize iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Operasyon kapsamında, kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi M.A., çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan E.S. ve kasten öldürme suçundan aranan A.K. Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Kasten öldürme suçundan aranan İ.C. Azerbaycan’da, bilişim sistemleri ve banka dolandırıcılığı suçundan aranan Ş.S. Almanya’da, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan aranan H.K. Avusturya’da, uyuşturucu ihraç etmeye teşebbüs suçundan ulusal seviyede aranan M.B. Kuzey Makedonya’da ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan A.A.D. ise İrlanda’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerini tebrik etti. Paylaşımında, hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklarını vurguladı.