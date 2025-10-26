Bu yılın başından itibaren icra dairelerine giren yeni dosya sayısı 8,5 milyonu aşarken, toplam dosya sayısı neredeyse 25 milyon sınırına ulaştı. Bankaların takibe aldığı alacak tutarı ise 515 milyar lirayı geçerek tarihî bir seviyeye çıktı.

UYAP verilerine göre, ülkedeki icra ve iflas dosyalarının toplamı 25 milyona yaklaşırken, her gün yaklaşık 30 bin yeni dosya işlem görmekte. 25 Ekim itibarıyla icra dairelerinde kayıtlı dosya sayısı 24 milyon 773 bin 38 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 22 milyon 992 bin 248’di. Böylece yılbaşından bu yana sisteme giren yeni dosya sayısı 8 milyon 510 bin 402’ye ulaştı.

5 bin 751 yeni dosya daha icra dairelerine eklendi

Sadece ekim ayında dosya sayısı 117 bin 550 artarken, 24 Ekim Cuma günü 29 bin 553 yeni dosya açıldı. Hafta sonu dahi artış sürdü; 25 Ekim Cumartesi günü 5 bin 751 yeni dosya daha icra dairelerine eklendi.