Halep kent merkezinin büyük kısmını ve İdlib ilinin tamamını rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib’in güneyinden ilerleyerek Hama ilinin kuzeyine doğru harekete geçti.

Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaşırken, Şam'da Esad' darbe yapıldığı iddia edildi. Şam'da kamu binalarından çatışma sesleri geldiği belirtiliyor.

DARBE İDDİASI

Suriye’nin başkenti Şam’da darbe girişimi yaşandığı öne sürüldü. Şehir merkezinde ve kamu binaları çevresinde yoğun çatışmaların sürdüğü iddia ediliyor.

Bazı kaynaklar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın darbe girişiminin ardından ailesiyle birlikte Rusya’ya sığındığını ileri sürdü. Öte yandan, Şam’daki çatışmaların devam ettiği ve Suriye Devlet Televizyonu’nun yayınlarının kesildiği bilgisi paylaşıldı.