İdrar Kaçırma Tipleri: Nasıl ve ne zaman idrar kaçırdığınıza bağlı olarak değişik şekillerde idrar kaçırma mevcuttur.



Stres tipi idrar kaçırma: Karın içi basıncını arttıran öksürme, hapşırma, gülme, ağır kaldırma gibi aktiviteler sırasında idrar torbası içindeki basınç artar ve idrar kaçırma oluşur. Kadınlardaki idrar kaçırmanın en sık görülen tipidir. Stres tipi idrar kaçırmanın en sık nedeni pelvik taban kaslarının zayıflığıdır.



Sıkışma tipi idrar kaçırma: Aniden ortaya çıkan şiddetli idrar yapma hissi ile birlikte görülen idrar kaçırmadır. Bu durumda kişi idrarı geldiğinde tuvalete yetiştiremeden kaçırma problemi ile karşı karşıyadır. İdrar ile dolan idrar torbasında; kontrolsüz ve ani kasılmalar meydana gelmektedir. Bu kontrolsüz kasılmalar dolayısıyla kişiler acil idrar yapma gereksinimi duyarlar ve idrar kaçırabilirler.



Mikst tip idrar kaçırma: Hem stres, hem sıkışma tipi idrar kaçırmadır.



Neden idrar kaçırılır ?

İlerleyen yaş

Fazla kilolu olmak, obezite

Kabızlık

İdrar yolu enfeksiyonları

Vajinal enfeksiyonlar

İdrar yolu taşları, idrar yolu tümörleri

Zor doğumlar

Menopozla ilişkili hormonal değişiklikler

Prostat büyümesi

Kontrolsüz şeker hastalığı

Alkolizm

Geçirilmiş prostat ameliyatları

Adale gevşeten, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, sakinleştirici, depresyona karşı alınan ilaçlar, alerji ilaçları

Beyin fonksiyonlarında yavaşlamaya neden olan hastalıklar (demans, alzheimer, damarsal hastalıklar vb)



İdrar kaçırmanın değerlendirilmesi ve tanısı

Doktorunuzun, idrar kaçırmanın hangi tipte olduğunu ve buna neyin neden olduğunu bulması gerekir. Bu en iyi tedaviyi bulmaya yardımcı olur. Durumunuzu daha iyi anlamak için doktorunuzun uygulayabileceği bazı testler şunlardır:

Tam bir medikal öykü

Fizik muayene

Hasta sorgulamaları

Mesane günlüğü

İdrar testi

İşeme sonrası kalan idrarın ölçümü

Ped testi

Denizli İdrar ( çiş ) kaçırma tedavisi hizmeti

İdrar kaçırma kişinin hayat kalitesini bozan önemli bir problemdir. Hastaların çoğunda idrar kaçırma ameliyatsız farklı tedavi seçenekleri ile tedavi edilebilir. Bunlar;



1.Egzersiz tedavisi:

Pelvik taban kasları idrar torbanızı ve barsaklarınızı destekler. Bu kaslar yaşla, hastalıkla veya hormonal değişikliklerle birlikte zayıflayabilir. Zayıf pelvik taban kasları ise idrar kaçırmaya neden olabilir. Ayrıca kadınlarda gebelik ve doğum, pelvik taban kaslarını zayıflatabilir. Erkeklerde ise prostat ameliyatları pelvik taban kaslarını zayıflatabilir. Pelvik taban kas egzersizleri ve bu egzersizler için dizayn edilmiş programlar idrar kaçırmayı düzeltebilir.



2.Manyetik Alan Koltuğu:

İdrar kaçırmada noninvaziv (cerrahi olmayan) bir tedavi yöntemidir. Stres ve sıkışma tipi idrar kaçırma vakalarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış manyetik inkontinans tedavi cihazıdır. Cihazın kullanımı çok kolaydır. Hasta giysisi ile koltuğa oturur. Yan etkisi yoktur. Hasta tedavide rahatsızlık hissetmez, ağrısız bir tedavi yöntemidir. Koltuğun altında yaratılan manyetik alan hastanın pelvik taban kaslarına odaklanır ve kaslar çalıştırılır.



3.Fizik tedavi uygulamaları: Biofeedback ve Fonksiyonel elektriksel uyarılma:

Problar yoluyla pelvik sinirler ve kaslar uyarılarak kas kuvveti artışı sağlanır ve idrar kaçırma, ameliyatsız olarak önlenebilir.



4.İlaç tedavisi:



5.Hayat tarzı değişiklikleri:

Problemi kötüleştiren kabızlık, şişmanlık, sigara kullanımı, aşırı sıvı alımı gibi faktörlerin düzeltilmesini içerir.