Nefrolojiye en çok başvuran hasta grubunu, idrar tetkikinde saptanan bir takım problemleri olan hastalar oluşturmaktadır. İdrar tetkikinde kan veya protein saptanması, önemli bir böbrek hastalığına işaret edebilir. Bu nedenle idrar tetkikinde bu problemin saptandığı hastalar, muhakkak nefroloji uzmanına başvurmalıdırlar. Altta ciddi bir böbrek hastalığı olabilir. Tedavisi mümkün hastalıklar da olabilir. Bu nedenle kesinlikle nefroloji uzmanı tarafından takip edilmeli, tetkik edilmeli ve yapılan tetkikler sonucunda da gerekirse tedavisinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu problem ortaya çıktığı zaman hastalarımız genellikle endişelenmektedir. Ancak endişelenmelerine kesinlikle gerek yoktur. Yapmaları gereken tek şey, öncelikle bir nefroloji uzmanına başvurmaları ve onun takibi altına girmeleridir. Taş hastalığı, sıklıkla bunlara neden olabilmektedir. Şeker hastalığı olan hastaların idrar tetkikinde protein saptanabilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonları buna neden olmaktadır. Halk arasında nefrit diye bilinen bir takım böbrek hastalıkları, idrar tetkikinde kan veya protein çıkmasına neden olabilmektedir. Sonuçta çok farklı sayıda hastalık bunu yapabildiği için muhakkak araştırma amaçlı nefroloji uzmanına başvurmalarını öneririm.