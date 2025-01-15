İELEV Özel Lisesi, Alman Dışişleri Bakanlığı, Yurt Dışı Alman Okulları Merkez Ofisi (ZfA) tarafından verilen ‘Mükemmel Yurt Dışı Alman Okulu’ sertifikasını aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre sertifika, denetimi gerçekleştirilen okulun Alman eğitim sisteminin yüksek standartlarını karşıladığını ve modern eğitim yöntemleriyle farklı kültürleri bir araya getirerek öğrencilere en iyi eğitimi sunduğunu kanıtlıyor. Bu prestijli sertifikaya sahip okullar, dünya genelinde kalite ve yenilikçi eğitim anlayışlarıyla öne çıkıyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker, "Okulumuzun, Almanya Dışişleri Bakanlığı üzerinden yürütülen BLI 3.0 denetimiyle uluslararası standartlarda yüksek kalitede eğitim verdiğini ve ‘Exzellente Deutsche Auslandsschule’ sertifikası için tüm gereklilikleri karşıladığını kanıtlaması, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, gençlerimizi dünya vatandaşı vizyonuyla geleceğe en güçlü şekilde hazırlamaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum."