İGA İstanbul Havalimanı, 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde ACI World tarafından düzenlenecek Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından havalimanı yöneticileri, sektör liderleri ve karar vericiler İstanbul'da buluşacak.

Küresel bağlantı gücüyle 'Dünyanın Buluşma Merkezi' İGA İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde İstanbul'da hayata geçecek 'Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026', küresel havalimanı sektörünün en büyük çatı kuruluşu Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International World - ACI World) tarafından düzenleniyor.

Dünya havalimanlarının hizmet standartları ve yolcu memnuniyeti alanındaki en önemli küresel organizasyon olan Zirve, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açış konuşmasıyla başlayacak. Açılış programında ayrıca ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci, ACI World Yönetim Kurulu Başkanı Jost Lammers ve İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen yer alacak.

-Sektörün en prestijli buluşmalarından biri olarak görülüyor

Bu yıl 8.'si düzenlenen ACI World - Airport Experience Summit (Uluslararası Havalimanları Konseyi - Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi), havalimanı işletmeciliğinde yolcu odaklı yaklaşımların, dijital dönüşümün ve operasyonel mükemmelliğin ele alındığı, sektörün en prestijli buluşmalarından kabul ediliyor.

Dünya havacılığının önde gelen temsilcilerinden oluşan ve 80 ülkeden 800'ün üzerinde üst düzey profesyonelin katılımıyla havalimanı deneyiminin geleceğine yön verecek, örnek teşkil edecek uygulama ve yaklaşımların ele alınacağı Zirve'ye İGA İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yapması; İGA'nın küresel havacılık ekosistemindeki artan etkisinin ve yolcu deneyimindeki liderliğinin uluslararası alanda tescillenmesi anlamına geliyor.

İGA İstanbul Havalimanı'nın bu rolünün; İstanbul'un küresel havacılık merkezleri arasındaki güçlü konumuna katkı sağlaması ve Türkiye'nin uluslararası iş birlikleri ile yatırım ortamı açısından görünürlüğünü artırması bekleniyor. Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecilerini, ekipman, teknoloji tedarikçilerini ve sektör düzenleyicilerini bir araya getiren Zirve, turizme ve ülke tanıtımına da olumlu katkı sunacak.

-'Bu zirveye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz'

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Zirve'ye ilişkin değerlendirmesinde, 'Havacılık sektöründe yolcu deneyimine adanmış dünyanın en önde gelen etkinliği olan Airport Experience Summit'e, ACI World iş birliğiyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Küresel bağlantı gücünde dünya lideri havalimanı olarak yolcu deneyimini operasyonlarımızın merkezine koyuyoruz. Bu Zirve; küresel havacılık sektörünün karar vericilerini ve profesyonellerini bir araya getirerek kendi yolculuğumuzu aktarma ve paydaşlarımızla birlikte havalimanı deneyiminin geleceğini şekillendirme fırsatını sunuyor' ifadelerine yer verdi.

-İGA İstanbul Havalimanı'ndan zirveye güçlü katılım

İGA İstanbul Havalimanı, Airport Experience Summit programında ev sahipliğinin yanı sıra başka önemli roller de üstleniyor. Havalimanı yöneticileri, Zirve boyunca çok sayıda panel ve oturumda olarak başta İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen olmak üzere pek çok konuşmacı yer alacak. CEO Selahattin Bilgen'in yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı CEO'su ve IST Systems Genel Müdürü Dr. Reha Çetin, İGA İstanbul Havalimanı İK Genel Müdür Yardımcısı Selda Seçkiner, İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak ve İGA İstanbul Havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın da çeşitli konularda konferans verecek.

Öte yandan, ACI World - Airport Experience Summit kapsamında 'Havalimanı Hizmet Kalitesi' Forumu (Airport Service Quality - ASQ) ve ASQ Eğitimleri gibi yalnızca program üyelerine özel oturumlar da düzenlenecek.