Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı törenle açıldı.

Aliyev: Tarihte önemli bir gün

Törende ilk sözü alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları şöyle:

Bugün dostluğumuzda önemli bir gündür. Nahçıvan'da sayın cumhurbaşkanı ile birlikte bir buçuk yıl önce hattın temelini kurduk. Bildiğiniz gibi kadim Azerbaycan toprağıdır. Bir asırdan fazladır Azerbaycan'dan ayrıdır. Nahcivan ile Azerbaycan bağlantısı bozuldu. Bu adaletsizlik bizim soydaşlarımızın hayatına menfi göstermiştir. Birinci Karabağ savaşı başladığında Ermenistan Karabağ'ı işgal edip Nahcivan'ı ablukaya aldı. Benim atam Haydar Aliyev buna izin vermedi ve bütün Azerbaycan seferber oldu.

İki kardeş ülke dev projeleri gerçekleştirdi. Bugün Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden giden gaz birçok ülkenin enerji güvenliğini temin etti. Azerbaycan'ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe çıkmıştır, yarısı Türkiye'yedir. Türkiye'den başka 10 Avrupa ülkesi enerji güvenliğini güçlendirdi. Bugün açılışında bulunduğumuz proje Nahçıvan'ın enerji güvenliğini inşa edecek.

Enerji projelerimiz ulaştırma projelerinin gerçekleşmesine de imkan verdi. Bugün Türkiye ve Azerbaycan'la birleştirilen demiryolu çok özel avantajlar sağlıyor.

Bugünkü tören Türkiye-Azerbaycan birliğini, kardeşliğini gösterir tezahürüdür. Nahçıvan'da yaşayan vatandaşlarımız bu töreni bayram gibi görecek.

Erdoğan: 30 yıl boyunca doğal gaz ihtiyacını karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kardeşim İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisi ve kıymetli heyetine Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum. Karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz, mühendis kardeşlerimiz var. Konuşmalarımızı bitirdikten sonra kendileriyle ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'a pozlarımızı vereceğiz.

Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler gelişiyor. Enerji sektörü başta yer alıyor. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk. Önemli miktarda Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz.

Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Nahçıvan'la kader birliğimizin nişanesi olacaktır. Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak projeyi kazandırmış oluyoruz.

Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz. Şimdiye kadar birçok adım attık. İnşallah bundan sonra bölgesel barış, refaha yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

İnşallah Nahçıvan'la elektrik bağlantılarımızın güçlenmesiyle bu süreci devam ettireceğiz.

Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim; Türkiye, Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz. Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık, samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl Can Azerbaycan'ı yanımızda bulduysak biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan'la elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle bugünkü törenimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Bu önemli projenin inşasında katkısı olan herkesi, tüm makamlarımızı, ilgisinden dolayı gerek işçisi gerek mühendisine tüm emek sahiplerini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Projenin tüm bölgeye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlham kardeşime ziyareti için özellikle şahsım, ailem, milletim adına teşekkür ediyorum.