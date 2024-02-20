IGF Dünya Folklor Birliğinin ilk Türkiye ofisi İzmit Belediyesi Sanat Akademisinde açıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kenti uluslararası boyuta taşıyacak ve dış ülkelerde de tanınmasını sağlayacak bu önemli kuruluşa Türkiye’de üye olan ilk belediyeyiz" dedi.

İzmit Belediyesi, IGF Dünya Folklor Birliği’nin İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde Türkiye’deki ilk ofisini açmak için protokol imzaladı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Sahne İzmit ekibi tarafından gerçekleştirilen "Bir Şehrin Hikayesi" adlı performans gösterisi öncesi gerçekleştirildi. Protokol imza töreni sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, IGF Dünya Folklor Birliği Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma’ya, İtalya Popüler Gelenekler Federasyonu Başkanı ve IGF Senatörü Benito Vittorio Umberto Ripoli’ye plaket takdiminde bulundu. Hürriyet ayrıca İzmit Belediyesi adına geçtiğimiz yaz Satu Mare’de düzenlenen İGF Dünya Folklor Birliği etkinliğinde onur konuğu olan Yasin Koçman’a da hediye takdim etti.

"İzmit, tarihin her döneminde önemli bir rol oynadı"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit, tarihin her döneminde önemli bir rol oynadı, medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı ve her medeniyet bu topraklarda kendi izlerini bıraktı. Bu özel gecede Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu; İzmit’in köklü geçmişini ve bugüne kadar olan serüvenini, dansın ve müziğin büyülü uyumuyla anlatıyor. Kentimizin hikayesini renkli koreografiler ve etkileyici müzikal performanslarla sizlere sunuyor. Bu muhteşem gösterinin hazırlanmasında emeği geçen herkese, özellikle de hocalarımız Enis Üstüntaş ve Meltem Öztürk Başyiğit’e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bu önemli kuruluşa Türkiye’de üye olan ilk belediyeyiz"

İzmit’i hem sanatın hem de kültürün başkenti yapmaya çalıştıklarını ifade eden Hürriyet, "Tam da bu noktada İGF ile yollarımızın kesişmesi çok kıymetli oldu. Kenti uluslararası boyuta taşıyacak ve dış ülkelerde de tanınmasını sağlayacak bu önemli kuruluşa Türkiye’de üye olan ilk belediyeyiz. Sanat Akademisi İGF’nin Oscar’ı denilen Gold Star ödülüne layık görüldü ve bu ödülü Türkiye’de ilk alan kuruluşuz. İGF’nin Türkiye’de bir merkezi olsun istedik. Bu merkez İzmit’te olsun ve İGF’nin Türkiye’deki ilk merkezi olsun. Folklor adına ve toplumumuz adına hizmet verecek bir merkez oluşturalım dedik. Ödül aldığımız Sanat Akademimiz içerisinde artık bir İGF ofisi tanımladık ve bundan sonra İGF’nin ilk durağı burası olacak. Türkiye’de bu alanda emek veren tüm kuruluşlar İGF ile iş birliği yapmak için İzmit Belediyesiyle birlikte birçok etkinliğe imza atabilecek" diye konuştu.