İSTANBUL(İHA) Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını gerçekleştirilen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), kullandığı aydınlatma elemanları ve otomasyonu yenileme projesi ile DALI Lightings Awards 2023’te ‘Highly Commended’ ödülüne layık görüldü.

‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimseyerek çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere her alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren İstanbul Gelişim Üniversitesi, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik uygulamalarda bulunup evrensel bir sorumluluk bilinciyle ilerliyor. YÖK tarafından hazırlanan ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023’te de ‘Sürdürülebilirlik’ başlığı altında ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı’ kategorisinde zirvede yer alan İGÜ, paydaşı Elekon Akıllı Yapı Teknolojileri firması ile yürüttüğü çalışmalardan biri olan aydınlatma elemanları ve otomasyonu yenileme projesi ile DALI Lightings Awards 2023’te ‘Highly Commended’ ödülüne layık görüldü.

DALI protokolü tercih edildi

Gerçekleştirdiği çalışmalar ile GreenMetric 2023 ve Times Higher Education (THE) 2023’te kategorilerdeki hızlı yükselişi ile sürdürülebilirlik alanında öne çıkan İGÜ, YÖK tarafından hazırlanan ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023’te de ‘Sürdürülebilirlik’ başlığı altında ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı’ kategorisinde zirvede yer aldı. Bu kapsamda, paydaşlarından ‘Elekon Akıllı Yapı Teknolojileri’ firması ile yürüttüğü çalışmalardan biri olan aydınlatma elemanları ve otomasyonu yenileme projesi ile önemli bir başarıya imza attı. Çalışma ortamlarının refah seviyesini yükseltmek ve güncel teknolojiyi kullanarak enerjinin doğru kullanılmasını amaçlayan projede; ihtiyaçları tam anlamıyla karşılayan, fiziki alanların kullanım amacı değiştirilse dahi esnekliği ve programlanabilirliği sayesinde hızlı bir adaptasyon sağlayan DALI protokolünün tercih edildiği belirtildi.

“Sunum ve sergi gibi çeşitli etkinliklere hizmet eden alanlara uygun senaryolar oluşturuldu”

İstanbul Gelişim Üniversitesi K Blok’taki aydınlatmaların değiştirilmesiyle güncel mimariye göre ders, sunum ve sergi gibi çeşitli etkinliklere hizmet eden alanlara uygun senaryolar oluşturulurken; sürdürülebilirlik kapsamında kat düzeyinde enerji analizi yapılmasını sağlayacak çalışmalar oluşturuldu ve yangın sistemi ile de organize edilerek binadaki güvenlik seviyesinin artırıldığı ifade edildi. Bu çalışmalarla İGÜ, uluslararası bir etkinlik olan DALI Lightings Awards 2023’te ‘Highly Commended’ ödülüne layık görüldü.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak gezegenimizin sürdürülebilirliği için artık bir zorunluluk”

Enerji verimliliğine yönelik projelerine bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyduklarını belirten İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “Dünyanın önemli gündemleri arasında sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği yer alıyor. Tüm dünya ülkeleri, önemli bir dönüşümün içerisinde. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ile gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefiyle ilerliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, gezegenimizin sürdürülebilirliği için artık bir zorunluluk diyebiliriz. Hem ülkemizin hem de üniversitemizin sürdürülebilirlik alanındaki gelişimine en üst düzeyde katkı sağlayabilmek için eğitim, araştırma alanlarındaki interaktif faaliyetlerimizin yanı sıra; üniversite-sanayi iş birliği, bilim, teknoloji ve istihdam alanında katma değer sağlayan projeleri stratejik hedeflerimiz doğrultusunda aktif olarak toplumun yararına olacak şekilde hayata geçiriyoruz” dedi.