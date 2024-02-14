Çanakkale’de iki gün süren sağanak yağış sonrası Bayramiç Barajı’nın beslediği Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan buğday tarlaları dron ile görüntülendi.

Çanakkale’de çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı’ndan beslenen Karamenderes Çayı, iki gün süren sağanak yağışlar sonucu taştı. Taşkın nedeniyle bölgedeki çok sayıda buğday tarlası sular altında kaldı. Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapanırken. jandarma dere yatağı üzerindeki yolu güvenlik şeridi ile kapattı. Sular altında kalan tarlalar dron ile görüntülendi.

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Karamenderes Çayı’ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana gelmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.