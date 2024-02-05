“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda 2024 yılında 2278’inci sırada listelendi. Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda son dört yıl içindeki yükselişini sürdürmeye devam eden İGÜ, Türkiye üniversiteleri arasında 54’üncü; vakıf üniversiteleri arasında ise 12’nci sırada yer alarak başarısını bir kez daha kanıtladı.

Her yıl iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında tüm üniversiteleri değerlendiren bağımsız, nesnel ve açık bir çalışma sunan Yüksek Öğretim Kurumları’nın en bilinen akademik sıralamalarından olan Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları açıklandı. Üniversiteler tarafından üretilen bilimsel ve kültürel bilginin tüm topluma aktarımını önemli ölçüde artırmak için “Açık Erişim” girişimlerini destekleyerek akademik web varlığını teşvik etmeyi amaçlayan Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda İGÜ, tüm alanlarda yükselişine devam etti.

Türkiye üniversiteleri arasında 54’üncü sırada yer aldı

“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), yeni teknolojilerin üretimine katkı sağlayarak; bilim ve Ar-Ge çalışmalarına küresel ölçüde önem veriyor. Ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyen İGÜ, son dört yıldır yükselmeye devam ettiği Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda 2278’inci sırada yer alırken; Türkiye üniversiteleri arasında 54’üncü; vakıf üniversiteleri arasında ise 12’nci olarak listelendi.

Son dört yıldır Webometrics tarafından yayınlanan tüm kategorilerde yükselme başarısı gösteren İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Webometrics Dünya Sıralamaları’nda aldığı diğer dereceler ise şu şekilde:

"- Webometrics Açıklık (Şeffaflık) Kategorisi’nde 1775’inci,

- Mükemmelliyet Sıralamaları’nda 1914’üncü,

- Etki (Görünürlük) Sıralamaları’nda 6500’üncü sırada yer aldı.

Ayrıca kıtasal sıralamalarda da başarısını devam ettiren İGÜ;

- CIVETS ülkeleri (Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Mısır, Türkiye ve Güney Afrika gibi ülkeleri kapsayan) arasında 132’nci,

- Orta Doğu üniversiteleri sıralamalarında 183’üncü,

- Avrupa üniversiteleri arasında 804’üncü,

- Asya üniversiteleri arasında 806’ncı".

İGÜ Kalite, Akreditasyon ve Uluslararasılaşmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan, “Uluslarasılaşma yolculuğumuzda hedeflediğimiz sonuçlara hızla ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararasılaşma çalışmalarımızda, her yıl bir öncekinden daha iyi sonuçlar alıyoruz. Buna, kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.