İstanbul Gelişim Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 24-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Lisans, lisansüstü ve ön lisans programlarından mezun olan 9 bin 903 öğrenci mezuniyet keplerini attı.

“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 15’inci dönem mezunlarını 24-25 Temmuz 2024 tarihlerinde Yahya Kemal Beyatlı Konferans Salonu’nda yapılan törenlerle geleceğe uğurladı. Lisans, lisansüstü ve ön lisans programlarından mezun olan 9 bin 903 öğrenci, heyecanlarını ve mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

“Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın dünya insanı olmasını istiyoruz”

Tören, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ve Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin’in açılış konuşmaları ile başladı. Mezun öğrencilere; Dünya Üniversiteleri Sıralamaları’nda ilk 20’de bulunan üniversitelerden yüksek lisans ve doktora için kabul aldıkları takdirde okul ücretinin karşılanacağının müjdesini veren İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın evrensel değerler içerisinde olmasını, dünya insanı olmasını istiyoruz. Bilginin hızla yayıldığı ve kültürel etkileşimin arttığı bu çağda, dil becerileri yalnızca akademik ve profesyonel gelişim için değil, aynı zamanda kişisel gelişiminiz için de hayati önemdedir. Mezuniyetinizle birlikte, sahip olduğunuz dil becerileri sayesinde uluslararası platformlarda söz sahibi olabilecek, farklı kültürlerle etkileşim kurabilecek ve küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretebileceksiniz. Sizlerin, bu becerileri etkili bir şekilde kullanarak, topluma değerli katkılarda bulunacağınızdan eminiz. Sizinle gurur duyuyoruz. İstikbalimiz, sizlerin elinde” dedi.

“Ülkemizin ve dünyanın sizlere ihtiyacı çok fazla”

Yürüttüğü uluslararasılaşma politikası ve global projelerle öne çıkan İGÜ’nün Türkiye’de, YÖK onaylı 45 TYÇ logolu mezuniyet belgesi ve en fazla uluslararası akreditasyona sahip 1’inci üniversite olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “İGÜ’de iki gün boyunca 4463 lisans ve 5440 ön lisans öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Her biriniz üniversitemiz ve ülkemiz için çok değerlisiniz. Sizler de tüm İGÜ mezunlarımız gibi, ülkemizin ve insanlığın hizmetinde çalışmalar yapacaksınız. Üniversitemiz, bilimin ve teknolojinin kesişim noktasında yer alarak, dünya çapında etki oluşturmayı amaçlıyor. Bugün mezuniyet belgelerinizi alırken, sizlerin sadece bilgiyle donanmış bireyler değil, aynı zamanda bu bilginin dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için nasıl kullanılabileceğini anlayan liderler olduğunuzu unutmamanız gerektiğini düşünüyorum. Bilim ve teknoloji, sadece teorik bilgiyi değil, aynı zamanda bu bilginin insanlık için nasıl faydalı hale getirileceğini de içerir. Mezuniyetinizin ardından sizleri, üniversitemizin birer elçisi olarak görmek, bizim için büyük bir gurur kaynağı olacak. Nerede olursanız olun, araştırma ve öğrenme aşkınızı kaybetmeden, bilim ve teknolojinin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirin. Aldığınız teorik ve pratik eğitimi en verimli şekilde uygulamaya yansıtacağınıza ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil edeceğinize inancım tamdır. Ülkemizin ve dünyanın sizlere ihtiyacı çok fazla” ifadelerini kullandı.