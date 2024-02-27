Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında 4 adamının saldırısına uğrayıp feci şekilde darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu’nun davasında sanıkların tanığının ifadesi ortaya çıktı. Çiftlikte vekaleten imza yetkilisi olduğunu söyleyen tanık, 10 dakika uçma kapasitesi olan dron için, "Mustafa Uslu çiftliğin üzerinde 1 saat kadar dron uçurmuş ve dron bahçeye düşmüş" dedi. Tanık darp olayına ilişkin ise, "İbrahim Hasırcı, dronu almak için gelen Mustafa Uslu’ya, hava aygıtını uçurmasının yasak olduğunu söylemiş. Bir yandan da jandarmaya haber vermişler. Ancak bu esnada İbrahim Hasırcı ile Mustafa Uslu ile aralarında itişme kakışma olmuş" dedi.

Olay, 22 Haziran 2021 tarihinde Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası Köseler Mahallesi’nde bulunan kaçak yapıları ile bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğinin, tahliye kararının kesinleşmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi. Daha sonra çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı. Ertesi gün sabah saatlerinde ise çiftlikte yıkım çalışmaları yapıldı.

İHA muhabiri ağır şekilde darp edildi

Devam eden yıkım çalışmalarını takip eden İHA Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan’ın öz yeğeninin de aralarında bulunduğu 4 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar tarafından ağır şekilde darp edilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar, Uslu’nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı. Şahıslar olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yüzüne dikiş atılan Uslu, kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu.

Hasırcı kısa sürede serbest bırakılmıştı

Olaya ilişkin Lütfü Türkkan’ın yeğeni İbrahim Hasırcı, şoförü Çağhan Çileli, çiftliğin sorumlusu Ahmet Yılmaz ile Lütfü Türkkan’ın oğlunun arkadaşı olan ve olaya karışan Yusufcan Çapraz hakkında dava açıldı. Olaya ilişkin İbrahim Hasarcı tutuklanmış ve kısa sürede serbest bırakılmış, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

"İbrahim Hasırcı bu çiftliğin yüzde 100 sahibi ve ortağı olur"

Olaya ilişkin duruşma Gebze Adliyesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık avukatların gelecek celse tanık dinlenmesini talep etmesi üzerine mahkeme heyeti talebi kabul ederek duruşmayı erteledi. Önceki celselerde ifade veren tanık Recep Bora Dinç’nin ifadesine de ulaşıldı. Olaya ilişkin dinlenen tanık, "Ben yıkıma konu olan Nezirağa Ententegre Çiftliğinde vekaleten imza yetkilisiyim. Yıkım olayı 21 Haziran 2021 tarihinde başladı. ilk gün çiftlikteki hayvanlar barınaklarından çıkartıldı. Yıkım görevlisi olarak zabıta, belediye ve jandarma oradaydı. Olayın gerçekleştiği gün hayvanları başka çiftliğe yerleştirmek için gitmiştim. Davalılardan İbrahim Hasırcı bu çiftliğin yüzde 100 sahibi ve ortağı olur. Çağhan Çileli, Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şoförü olur. Yusufcan Çapraz, Lütfü Türkkan’ın oğlu Mehmet’in arkadaşı olur. Davalılardan Ahmet Yılmaz da çiftliğimizin sorumlusudur. İbrahim Hasırcı olayın gerçekleştiği 22 Haziran 2021 tarihinde tutulan tutanakları imzalamak için oradaydı" diye konuştu.

10 dakika uçma kapasitesi olan dron için, "Bir saat havada kalmış" dedi

Konuşmayı sürdüren Recep Bora Dinç, "Çağhan da Lütfü Türkkan’ın oğlu Mehmet ve arkadaşı Yusufcan ile birlikte yine çiftlikte bulunan konutun önünde oturuyorlarmış. Ahmet Yılmaz da yıkım işleri ile ilgileniyordu. Olaydan bir gün önce yıkım ekibi bize yıkım sırasındaki çekimi sadece belediyenin yapacağını söyledi. Belediyenin dışında yapılan çekimin yasak olduğunu söyledi. 22 Haziran 2021 tarihinde davacı taraf çiftliğin üzerinde 1 saat kadar dron uçurmuş. Sonrasında dron bahçeye düşmüş. İbrahim Hasırcı, dronu almak için gelen Mustafa Uslu’ya hava aygıtının uçurmasının yasak olduğunu söylemiş. Bir yandan da jandarmaya haber vermişler. Ancak bu esnada İbrahim Hasırcı ile Mustafa Uslu ile aralarında itişme kakışma olmuş. Duyduğum kadarıyla dronun kırılması gibi bir olay yoktur. Dron bahçeye düşmüş ve hali ile davacı şirketin görevlisine teslim edilmiş. 2 gün boyunca davalıların hepsi orada mecburen bulunuyorlardı. Bildiğim kadarıyla davalılardan hiç birisi bu davacı şirketin çalışanının kamerasını da kırmadı" ifadelerini kullandı.