

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Aydın, “Malumunuz, Suriye’de yaşanan son gelişmeler ve özellikle Halep’teki kardeşlerimizin verdikleri mücadele neticesinde yaklaşık 3 milyon insan özgürlüğüne kavuşmuş durumda. Ancak bu kardeşlerimiz, hayatlarını sürdürebilmek için bizlerin desteğini beklemektedirler.

Bu bağlamda, İHH İnegöl Temsilciliği olarak İnegöl'den un, aşevi ve kömür yardımları için çalışmalar yürütmekteyiz. 21 Aralık 2024 tarihinde yardımlarınızı bölgeye göndermeyi planlıyoruz. Sizlerden de bu önemli konuda destek talep ediyoruz. Rabbimizden, bölgemizde ve İslam âleminde huzur dolu güzel günlere hep birlikte ulaşmayı niyaz ediyoruz” dedi.

Aydın kampanya için hesap numaralarını paylaştı;

“İnsan hak ve hürriyetleri ve insani yardım vakfı

Ziraat Bankası: TR770001000060021249945354

Albaraka Türk: TR060020300000287839077789”