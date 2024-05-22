Yapılan şubeleşme çalışmaları ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kurban çalışmalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısı ile konu hakkında bilgilendirme yapıldı.

İHH Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, İHH Bursa Şube Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan ve yönetim kurulu üyeleri, İnegöl İnsani Yardım Derneği Başkanı Cemil Derman ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında İnegöl’deki görevli basın mensuplarına bugüne kadar yapılan çalışmalar anlatılırken, bundan sonra hedeflenen çalışmalara ilişkinde bilgilendirilmede bulunuldu.

İNEGÖL TEMSİLCİLİĞİ CUMA GÜNÜ YENİ YERİNDE AÇILIYOR

Şubeleşme çalışmalarına ilişkin konuşan İHH Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, “İHH hem şubeleşiyor hem de temsilciliklerini artırıyor. Bu bağlamda İnegöl İnsani Yardım Derneği ilk günden bu yana büyük bir fedakârlıkla, büyük bir gayretle birçok faaliyette öncü oldu. Bu süreçte Bursa ile beraber şubeleşme sürecinde ilçelerimiz de yavaş yavaş temsilcilik seviyesine çekmeye başladık. Bu bağlamda İnegöl’de Cuma günü yapılacak açılış töreni ile temsilciliğimizi açılışını yapmış olacağız. İnegöl halkına yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teker teker teşekkür ediyorum. Tekraren geldiğiniz için teşekkür ediyorum.’’

HİSSE BEDELİ 6700 TL

Kurban Bayramı çalışmalarına da değinen Aydın, “Kurban Kardeşliğe Çağrı’ sloganı ile kurban dönemimizi başlattık. Bu senede 60 ülkede kurban faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Afrika’dan Asya’ya, mülteci kamplarına kurbanlarınızı ulaştıracağız. 6.700 TL olarak hisse bedeli belirledik. İnegöl başta olmak üzere tüm ilçelerimizin bu çağrıya kulak vermesini temenni ediyoruz” dedi.

HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

İnegöl İnsani Yardım Derneği Başkanı Cemil Derman ise “Genel merkezden gelen yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugün görev değişimi yaşanıyor. 6 yıldır süren görevimizde çok başarılı işlere imza attık. İnegöl’ün Bursa’ya katılması ile birlikte daha da güzel işler olacağına inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

ÇALIŞMALARI DAHA DA BÜYÜTEREK DEVAM EDECEĞİZ

İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan yaptığı konuşmasında; “İHH Bursa olarak 19 yılı doldurduk. Ayni misyon ve vizyon üzerine çalışmalara destek verdik. Bugün 70 personelimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu daha iyi noktaya getirebilmek için, Allah’ın rızasını kazanabilmek için gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de çalışan herkesin dua ve gayreti ile bunların olduğunu biliyoruz. Bu vesile ile İnegöl bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları zaten takip ediyorduk. Yine bu çalışmaları daha da büyüterek devam edeceğiz. İnegöl yönetimine bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda İHH Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın başarılı çalışmalarından dolayı İnegöl İnsani Yardım Derneği Başkanı Cemil Derman’a hediye takdim etti.