Anadolu’nun hiç ummadığınız bir yerde adeta cennet olan Ihlara Vadisi, uçsuz bucaksız bozkırın orasında kalan bir doğal güzelliktir. Hasan Dağından püsküren lavların soğuması ve Melendiz Çayı’nın aşındırması ile oluşan eşsiz bir doğa harikasıdır. Ihlara Kapadokya isminin doğdu yer olarak bilinmektedir. Hem doğal güzellikler hemde Ihlara Vadisi gezilecek yerleri ile meşhurdur. İnanç turizmi ve trekking için oldukça uygun olan Ihlara Vadisi hakkında bilgilere göz atalım.

Ihlara Vadisi Hakkında Bilgiler

Tarih boyunca at yetiştirilen önemli bir yer olan Ihlara Vadisi, ismi açık alan at çiftliği anlamına gelen ”Harala’‘ kelimesinden gelmektedir. Günümüzde Ihlara olarak bilinen vadiye Bizans döneminde ”Peristrema’‘, Selçuk döneminde ”Hilera” denilmekteydi. Anadolu’nun en iyi atların yetiştirildiği Ihlara Vadisi Kapadokya’nın giriş kapısı Aksaray ilçesinde yer almaktadır.

Dünya’da içerisinde insanların yaşadığı en büyük kanyon olma özelliğini taşıyan doğal güzellik, 18 kilometre uzunluğu ve yaklaşık 120 metre derinliği ile eşsiz bir manzaraya sahiptir. Doğa, tarih ve inanç değerlerini barındırması ile birilikte gelen ziyaretçilerini büyülemektedir.

Vadiye sadece doğal harikası için değil inanç turizmi içinde oldukça fazla yerli ve yabancı turist gelmektedir. Vadi içerisinde farklı dinlere ait kutsal mekanlar barındırmaktadır. Bu dinler arasında Hristiyanlığın yayılması burada gerçekleşmiştir. Vadi içerisinde insanların oyarak oluşturduğu çok fazla manastır bulunmaktadır. Tabiat bir hediyesi olan Ihlara Vadisi kendisine sığınanlara kucak açmıştır. Hristiyanların buralara manastır ve kilise yapmaların amacı Roma döneminde dikkat çekmeden burada dinlerini yaymak için uzak bir yer tercih etmişlerdir. Zamanında çok fazla kişiye ev sahipliği yapmış Ihlara Vadisi insanoğlunun azmini ve başarısını göstermektedir. Oyularak yapılmış tarihi yerler gelen ziyaretçileri etkilemektedir. Dilerseniz içerisinde er alan tarihi kiliselere yakından bakalım.

Ihlara Vadisi Kiliseleri

Doğa ile tarihi buluşturan ve eşi benzeri olmayan kiliseleri dünyanın hiç bir yerinden göremeyeceğiniz yapılardır. En büyük özellikleri vadinin içinde oyularak yapılmış olmalarıdır.Burada bulunan kiliseler hem mimarisi hem de sanatı ile dikkat çekmektedir. Gelen ziyaretçilerine geçmişi yaşatacak olan bu kiliseleri birlikte inceleyelim.

Yılanlı Kilise

Bulunduğu konumu nedeniyle vadi içinde en fazla ziyaret edilen Yılanlı Kilise oldukça popülerdir. Kudüse giriş, çarmıhta İsa ve Mısırlı Merye’min gömülmesi resmedilmiş ve kilisenin duvarlarını süslemektedir. Kilisenin ismi batı duvarlarından yer alan yılanların saldırısına uğrayan dört günahkarın duvarlarına motiflerden gelmektedir. 9. yüzyılından kalma olduğu düşünülen kilisenin giriş doğa olayları nedeniyle tahrip olmuştur. Kilisenin en büyük özelliği ise Hristiyan tarihinde olayların çoğu duvarlarına resmedilmiştir. Ayrıca bir diğer özelliği ise Selçuklu döneminde Hristiyanlara iyi davranılıp dini görevlerini yerine getirmelerine izin verdikleri için Anadolu Selçuklu Hükümdar II. Mesudu da duvarlarına teşekkür olarak resmetmişlerdir. Mutlaka gidilip görülmesi gereken kiliseler arasında yer almaktadır.

Eğritaş Kilisesi

Ihlara Vadisi’nin en eski kiliesi olan Eğritaş Kilisesi doğu duvarında yer alan kitabeden anlaşılacağı üzere Hz. Meryem için yaptırılmıştır. İki katlı büyük bir kilise olan Eğritaş’ın çoğu bölümü harap olmuştur. Kilisenin önemli özelliklerinden biri de odaların bazıların içinde mezarlar bulunmasıdır. Bu odaların duvarlarına da ayinler ve dini olaylar işlenmiştir. Vadinin en dikkat çeken bu kilisenin motiflerine hayran kalacaksınız.

Karanlık Kale Kilisesi

Eğritaş Kilisesi’nin güneyinde yer alan Karanlık Kale Kilisesi, kayanın içine oyulmuş bir manastır kilisesidir. 10.yüzyılın ortalarında yapıldığı düşünülen kilisenin içerisinde fresk yoktur. İçerisinde yer alan kabartma haç motifleri gelen ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Ayrıca bir diğer özelliği de içerisinde haç planlı mezar odası bulunmaktadır. Kayanın içine oyularak yapılması çok zor şartlar altında yapıldığını görmekteyiz.

Kokar Kilise

Karanlık Kale Kilisesi’nin ilerisinde yer alan Kokar Kilise, diğer kiliselere nazaran girişi oldukça farklıdır ve tek katlı bir yapıya sahiptir. 9. yüzyıl sonlarında yapılmaya başladığı düşünülen kilise 11. yüzyılın ortalarına doğru tamamlanmıştır. Kilisenin giriş kapısı tahrip olduğu için kiliseye apsisten girilmektedir. Kilisenin duvarların pek çok dini olaylar resmedilmiştir. Bunlar arasında en çok dikkat çeken son akşam yemeği motifidir.

Ağaçaltı Kilisesi

Vadi başı giriş noktasında yer alan Ağaçaltı Kilisesi, duvarlarına Hz. İsa’nın vaftizi ve Hz. Meryem’in ölüm sahneleri işlenmiştir. Kubbesinde yer alan İsa’nın göğe çıkış sahnesi gelen ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Çok fazla tahrip olmasına rağmen içerisinde ki motifler günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Ayrıca kilise haç planlı olup kubbeli bir yapı şeklinde inşa edilmiştir.

Karagedik Kilisesi

Ihlara Vadisi’nin sağında konumlanan Karagedik Kilisesi, dik kayaya yaslanmış ve otlar ile kaplanmış bir kaya üzerine haç şeklinde inşa edilmiştir. Kilise ne yazık ki günümüze kadar tam olarak ulaşamamıştır. 11. yüzyılda inşa edildiği düşünülen kilise üzerine düşen kaya parçaları nedeniyle, kuzey duvarı hariç her bölümü yıkılmıştır. Bizans dönemi özellikleri gösteren Kilisede Aziz Georgios’un şehit edilmesinden bazı resimlerin izleri hala bulunmaktadır.

Sümbüllü Kilisesi

İki kat halinde kaya kütlesinde oyularak inşa edilmiştir. 10.yüzyılda inşa ediliği düşünülen kilisenin ismi çevrede yetişen sümbüllerden geldiği bilinmektedir. Kilise duvarlarında Mikail ile Cebrail arasında Meryem ve İsa ile fırında üç İbrani genç resmedilmiştir. Çoğu bölümü harap olduğundan dolayı kiliseye girişler penceresinden yapılmaktadır.

Ihlara Vadisi Nerede ve Nasıl Gidilir ?

İç Anadolu’da Aksaray ilinin Güzelyurt ilçesinde bulunan Ihlara Vadisi, şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktadır. Ulaşım gayet kolay olması ile birlikte rahatça gidebilirsiniz. Özel aracınız ile gitmek isterseniz şehir merkezine ulaşım sağladıktan sonra Aksaray – Nevşehir yolunun 11. kilometresinden saparak vadiye ulaşabilirsiniz. Özel araç ile gitmek istemeyenler, şehir merkezinde belirli saatlerde düzenlenen otobüs seferleri ile kolayca gidebilirsiniz.

Ihlara Vadisi Ziyaret Saatleri

Ihlara Vadisinin ziyaret saatleri yaz ve kış olarak değişiklik göstermektedir. Yaz sezonu ve Kış sezonu için ziyaret saatleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Ayrıca vadinin müze ve ören yerleri özel günlerin ilk günleri kapalıdır.

Yaz Sezonu Kış Sezonu 08.00 – 19:00 08.00 – 17.00

Ihlara Vadisi Giriş Ücretleri 2019

Vadiye giriş ücreti 30 TL‘dir. Ayrıca otopark ücreti de bulunmaktadır. Otopark ücreti ise 7 TL‘dir. 65 yaş üstü kişilere giriş ücretsizdir. Ayrıca müze kart sahibiyseniz bir yıl içerisinde 2 kere ücretsiz olarak girebilirsiniz.