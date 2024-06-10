İhlas Vakfı Gelecek Vadisi öğrencileri, Ulusal Robotik Turnuvası’nda Türkiye 3’üncüsü oldu. İlk seneden derece alan öğrenciler, gelecek sene Dünya Robotik Turnuvası’na katılmaya hak kazandılar.

Türkiye çapında 48 okulun katıldığı Ulusal Riders Robotik Yarışması yüzlerce katılımcı ile online simülasyon ortamında, heyecan dolu bir atmosferde gerçekleşti. Bu sene ilk kez katılan İhlas Vakfı Gelecek Vadisi öğrencileri, yarışmada iyi bir derece alarak Türkiye 3’üncüsü oldular. Gelecek sene Dünya Robotik Turnuvasına katılmaya hak kazanan İhlas Vakfı Gelecek Vadisi öğrencileri, ilk seneden derece almaları öğrencileri ve velileri heyecanlandırdı. Öte yandan, yarışmaya Almanya, Amerika ve Hollanda gibi ülkelerden öğrenciler katıldı. Programa katılmak isteyenler, ihlasvakfi.org.tr adresinden eğitimlere kaydolabilirler.

“İhlas Vakfı Gelecek Vadisi olarak online eğitimler vermeye devam edeceğiz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gelecek Vadisi Koordinatörü Ahmet Emre Çetin, “İhlas Vakfı Gelecek Vadisi olarak bu sene başlamış olduğumuz simülasyon ve robotik kodlama eğitimlerine Hollanda, Almanya, Amerika ve Türkiye’nin bir çok ilinden öğrencilerimiz eğitimlere katıldı. Katılan öğrencilerimizi Ulusal Robotik Turnuvası’nda Türkiye’de 3’üncü oldular. Üçüncü olan öğrencilerimiz gelecek sene Dünya Robotik Turnuvası’na katılmaya hak kazandılar. Bu durum öğrencileri, velileri ve bizleri çok heyecanlandırdı. Şu ana kadar binlerce öğrenciye robotik, kodlama, üç boyutlu tasarım ve yapay zeka gibi alanlarda online eğitimler verilmiş olup, İhlas Vakfı online eğitimler vermeye devam etmektedir. Bu eğitimler sayesinde öğrenciler, teknolojiye olan ilgilerini artırarak kendilerini geleceğin dünyasına hazırlama fırsatı buluyorlar” şeklinde konuştu.