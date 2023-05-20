Son 3 yılda doğal ve sağlıklı olan ürünlere ilgi artarken bal ve arı ürünleri ise yakaladığı ivmeyi artırarak sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Orman yangınları ve iklim değişikliklerine rağmen 2022 yılında yüzde 50 büyüdüklerini belirten Enfabal Genel Müdürü Mustafa Ençetin, pazarda yüzde 40’lık bir pay elde ettiklerini söyledi.

Bal ihracatında son 7 yılda şampiyon olduklarını söyleyen Ençetin, “2023 yılında orman yangınlarının yarasını saracağız ve öncelikli hedefimiz yüzde 60 büyümek olacak. Üretimimizin 3’te 1’ini; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İsrail başta olmak üzere 35 ülkeye ihraç ediyoruz. Yeni dönemde İspanya pazarı hedeflerimiz arasında olacak” açıklamasında bulundu..