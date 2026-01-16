TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden ve emekli maaş artışını da kapsayan 2/3464 sayılı Torba Yasa Teklifi’ne önemli bir vergi düzenlemesi eklendi. Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17’nci maddesindeki “31/12/2025” ibaresi “31/12/2030” olarak değiştirildi.

Böylece, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ihraç edilecek ürünlerin ham ve yardımcı maddelerinin yurt içinden temininde uygulanan KDV tecil-terkin süresi 5 yıl uzatılmış oldu. Düzenlemenin sona ermesi durumunda, özellikle ihracatçı firmalar ve tedarik zincirinde önemli belirsizlikler oluşacaktı.

KDV Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi, DİİB kapsamında üretim yapan firmaların, ihraç edecekleri mallara ilişkin ham ve yardımcı maddeleri yurt içinden KDV ödemeden temin edebilmesine imkân tanıyor. Bu sistemde KDV önce tecil ediliyor, ihracatın gerçekleşmesiyle birlikte terkin ediliyor (siliniyor).

Eğer süre uzatılmasaydı, İhracatçılar iç piyasadan yaptıkları alımlarda peşin KDV ödemek zorunda kalacaktı, bu durum firmaların nakit akışını bozacak, Üretim maliyetleri artacak ve ihracat fiyatları üzerinde baskı oluşacaktı. Yapılan değişiklikle, bu risklerin ve olası bir sektörel kaosun önüne geçilmiş oldu.