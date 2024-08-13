Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bir takım ziyaretler için gittiği Bursa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti. İkili kısa süre sohbetin ardından Bozüyük’e yapılabilecek işbirlikleri hakkında karşılıklı fikir alışverişi yaptı. Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan Bozbey’e misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.