Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon, 58 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Operasyon, belediye binalarında ve şüphelilerin adreslerinde devam ediyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri üzerinde yürütülen 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'imar yolsuzluğu' soruşturması kapsamında 61 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı aldığı şüphelilere yönelik operasyon, şafak vakti başladı.

Operasyon kapsamında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U. ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ile imar müdürleri gibi birçok belediye çalışanı da dahil olmak üzere toplam 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca, adreslerde ve belediye binalarındaki aramalar hala devam ediyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, operasyonla ilgili olarak sabah saatlerinde bir açıklama yaptı. Çetin, suçlamaların kurumsal olmadığını, sadece bazı memurlarla ilgili kişisel olduğunu belirtti. Başkan Çetin, "Başımız dik, alnımız ak görevimizin başındayız. Yaşanan durumun benimle ya da belediyemizin hükmü şahsiyetiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Rüşvet iddialarıyla ilgili olarak bazı memurlar suçlanmaktadır ve bu suçlamalar kurumsal değil kişisel olarak yapılmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana yolsuzlukla, rüşvetle ve suistimalle en büyük mücadeleyi biz yapıyoruz. Bunu da herkes biliyor. Adeta bir emniyet müdürü gibi bu tür işlerin peşine düşüyoruz ve kimseye taviz vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Soner Çetin, belediyede incelenen belgelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını da belirtti ve "Polis de zaten ‘suç unsuruna rastlanmamıştır’ şeklinde tutanak tutmuştur. Herhangi bir belgeyi de götürmemiştir. Bizler işimizi düzgün yapmanın vicdani rahatlığı içinde görevimizin başındayız. Aynı zamanda birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımıza güveniyoruz, onların böyle bir suç işlediğine inanmıyoruz" dedi.