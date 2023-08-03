Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Bursa –Ankara karayolu üzerinde yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avarlar kavşağında ya yoldan Bursa –Ankara karayoluna çıkış yapmakta olan Osman E. yönetimindeki 16 KGE 99 plakalı TIR’a, karayolu üzerinde Bursa istikametine seyir halinde olan Dursun Ali A. yönetimindeki 75 AAG 777 plakalı yolu otobüsü arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otobüsün hostesi Deniz K. (50) ile otobüsün yedek şoförü Alpay E. (51) yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle hareket kabiliyetini kaybeden otobüsteki yolcular ile başka bir otobüse alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.