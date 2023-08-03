Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının birinci ve ikinci taksitleri bugün sona eriyor. Hatırlatmak gerekirse, bugün 2. taksit otomobil vergisi ve gelir vergisi ödemeleri için son gün olduğu için vergi daireleri ve bankalarda yoğunlaşma durumu oluştu. 7440 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu ve bir takım diğer borçlarından yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairesine akın etti. Birkaç saat önce vergi dairesinde hazır bulunan yüzlerce vatandaşa kendilerine seri numaraları verilerek sıralarını beklemeye başlamaları sağlandı. Bu nedenle vergi daireleri nezdinde bir yoğunluk yaşanıyor.

Bugün ikinci MTV ödemesi ve gelir vergisi için son gün. 2022 yılının ikinci gelir vergisi dönemi bugün sona eriyor. Ayrıca 2023 yılı ikinci motorlu taşıtlar vergisi ödeme dönemi de bugün sona eriyor. Bazı mahalle sakinleri söz konusu yeniden yapılanma yasasından memnun olduklarını ifade ederken, diğerleri yeniden yapılandırma süresinin uzatılması gerektiğini söyledi. Son gün beyanname vermek için vergi dairesine giden Cahit Taze, “Bugün son gün, acil sebeplerden dolayı beyanname veriyoruz. Şartlar onu gerektiriyor. İlk ödeme yapılmadığı için kurulum işlemini tamamladıktan sonra aracı muayene etmek için gittiği istasyondan dönen Hüseyin Akyurt, "Aracın muayenesine gittim. Önce ödemenin yapılması gerektiğini söylediler. Geldim" dedi. Paramızı alıp ödeyelim” dedi. Diğer taksit ödemelerinde vergi dairelerinde olası bir yığılmayı önlemek ve mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 7440 sayılı Kanuna ilişkin taleplerin alınması için tüm vergi daireleri saat 23:59'a kadar açık olacak.