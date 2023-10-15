Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil piyasasını düzenlemek amacıyla alınan önlemler, taşıtların üretici tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan verilmesini yasakladı. Ancak bu yasağın ardından fırsatçılar, internet üzerinde düşük fiyatlarla ilanlar vererek alıcıları kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Sonrasında, donanım, aksesuar, bakım gibi gerekçelerle fiyatın yükseldiğini belirtiyorlar.

İzmir'deki ikinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan Fahri Karlık, alınan önlemler sayesinde otomobil alım satımının gerçek galericilere döndüğünü belirtiyor ve bu durumdan memnuniyetlerini dile getiriyor. Ancak, fırsatçılar yeni taktikler geliştirmiş gibi görünüyor. Devletin belirlediği "Bayi fiyatını geçmeme" kuralını aşmak için istedikleri fiyatın altında ilan verip, sonra aksesuar maliyetini ekliyorlar. Bu tür oyunlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar ve aksesuar eklemesinin geçerli bir gerekçe olmadığını belirtiyorlar.

Karlık ayrıca ikinci el otomobil piyasasında fiyatların düştüğünü ve şu anda otomobil almanın iyi bir zaman olduğunu belirtiyor. Balon fiyatlarının artık ortadan kalktığını ve araçların gerçek değerine döndüğünü ifade ediyor. Piyasanın durgun olduğunu söylüyor, ancak bu durumun geçici olduğunu düşünüyor.

Başka bir otomobil satıcısı olan Aşkın Doğan ise ikinci el otomobil piyasasının son 2-3 aydır tamamen durduğunu ve esnafın sıkıntılı bir dönem yaşadığını belirtiyor. Pandemi sonrası sıfır araç fiyatlarının artması ve sıfır araç bulunmaması nedeniyle insanların ikinci el araçlara yöneldiğini ifade ediyor. Ancak bu durumun piyasada düzensizlik yarattığını düşünüyor. Aksesuar fırsatçılarının ortaya çıktığını ve bu kişilerin araçlara abartılı fiyatlar eklediğini dile getiriyor. Bu nedenle piyasanın gerçek değerini yansıtmadığını vurguluyor.